  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Pendik'te 6 katlı binayı su bastı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Pendik'te bir binanın girişini ve otoparkını su bastı. Bina girişindeki ve otoparkındaki su itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Pendik'te 6 katlı binayı su bastı

Pendik Kavakpınar Mahallesi Gürpınar Sokak'taki 6 katlı bir binanın girişini ve kapalı otoparkını gece saatlerinde sağanak yağışın etkisiyle su bastı. Bina girişindeki ve otoparkındaki su itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Bina sakinleri sokakta yapılan çalışmalar ve yağmur mazgallarının dolu olması nedeniyle su baskınları yaşandığını söyledi. 

Bina yöneticisi Umut Durgun, "Bugün belediye burada yol çalışması yaparak işlerini yarıda bıraktılar. Sokağa gelen yağmur suyu bizim binaya girdi. Otoparkımız ve binamızın girişi doldu. Burada 40 daire var. Yetkileri arıyorum ama kimse yardımcı olmuyor. Sizler de görüyorsunuz rezalet göz boyu. Binamızda elektriklerimiz kesik durumda. Yetkilerin bu konuyla ilgilenmesi istiyoruz " dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hobi bahçesi yasak mı, hobi bahçeleri yıkılacak mı? Mevcut yapı kayıt belgeli bahçeler ne olacak?18 Haziran 2020 Perşembe 14:06
  • Noter satışlı hobi bahçesi ne demek, hisse tapulu hobi bahçeleri de yıkılacak mı?18 Haziran 2020 Perşembe 12:56
  • Evinde beslediği kuzusuna sosyal hayatta maske takarak farkındalık yaratıyor18 Haziran 2020 Perşembe 11:34
  • Kediyi, kalp masajıyla hayata döndürdüler18 Haziran 2020 Perşembe 11:06
  • Sarmaşıkların sardığı 10 katlı bina, huzur veriyor18 Haziran 2020 Perşembe 09:42
  • Seyyar bisiklet tamirhanesiyle 15 yıldır köyleri geziyor18 Haziran 2020 Perşembe 08:29
  • Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili çatıya koydu18 Haziran 2020 Perşembe 08:10
  • Tuz Gölü'nde 20 yavru flamingo ölü bulundu17 Haziran 2020 Çarşamba 17:31
  • Arnavutköy'de karaca heyecanı17 Haziran 2020 Çarşamba 17:28
  • 'Mercedes Kadir'in ailesinin yaşadığı ev yenilendi17 Haziran 2020 Çarşamba 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti