Pendik'te evde yangın: 1 çocuk öldü 1 çocuk ağır yaralı

PENDİK'te annelerinin eve bıraktığı 2 çocuktan 1'i çıkan yangında hayatını kaybederken kardeşi ağır yaralandı.

Yangın, saat 18.40 sıralarında Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bodrum kattaki evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.



2 çocuğun evde uyuduğu sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evlerinin önünde komşularıyla konuşurken dumanları fark eden anne çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İKİ KARDEŞTEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ DİĞERİ İSE AĞIR YARALI



İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan Mertcan (10) ve Rabia (4) Büyükkesin'i kardeşleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulansla Mertcan Büyükkeskin'i Tuzla Devlet Hastanesi, kardeşi Rabia Büyükkeskin'i de Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Mertcan Büyükkeskin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren kardeşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Pendik Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri evinde delil araştırması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Komşulardan Mustafa Yenici, "Çocuklar evde yangın çıkarmış. Biri 10 yaşında diğer ise 4 yaşında kız çocuğu herhalde yangını çıkardıktan sonra uyumuşlar. Annesi de bahçede nasıl duymamış anlamadım bilmiyorum erkek çocuğun durumu kötü olduğu biliyorum. Yangını bizim çocuk anlamış bana haber verdi ama müdahale edemedim" dedi.





PENDİK KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKALAMA



Pendik Kaymakamlığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 18:40 sıralarında İlçemiz Esenyalı Mahallesinde ikamet amaçlı kullanılan evde yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine hemen itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilerek, yangına müdahale edilmiştir. Elim yangın sonucunda ikamette bulunan bir çocuğumuz hayatını kaybetmiş ve bir çocuğumuz hastanede tedavi altına alınmıştır. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.