  • BIST 1.417,700
  • Altın 529,55
  • Dolar 9,2950
  • Euro 10,7700
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 13 °C
»

Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

PENDİK'te, iddiaya göre başka araçların sıkıştırmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kurtköy Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Nurbet Sait Ergül'ün kullandığı 34 KR 4692 plakalı otomobil, Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde ilerlediği sırada iddiaya göre diğer araçların sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, Pendik Köprüsü yönünde ilerleyen Semih Aydın yönetimindeki 34 EKB 788 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan, Adem Öztürk, Adem Arızalı, Çağatay Şimşek ve Ufuk Şahinli yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, otomobillerde hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen yol bakım ekipleri otomobillerden dökülen yağlar nedeniyle ikinci bir kaza yaşanmaması için kumlama çalışması yaptı. 

Kazayı gören Ceyhan Boysal, "Kırmızı arabayı burada sıkıştırıyorlar. Onu attılar yan tarafa. O yöne kaydı araba. Beyaz araba da süratli geliyordu. Kafa kafaya çarpıştılar." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dedesinin kullandığı traktörden düşen çocuk öldü18 Ekim 2021 Pazartesi 20:28
  • Van'da sağanak yağış etkili oldu18 Ekim 2021 Pazartesi 20:27
  • 15 yaşındaki ağabeyinin kazara vurduğu çocuk toprağa verildi18 Ekim 2021 Pazartesi 18:23
  • TIR sürücülerinin 'yol verme' inatlaşması kazayla bitti18 Ekim 2021 Pazartesi 17:25
  • 101 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulundu18 Ekim 2021 Pazartesi 16:27
  • İklim değişikliğine dikkati çekmek için Osmangazi Köprüsü'nde pedal çevirdiler18 Ekim 2021 Pazartesi 09:32
  • Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı18 Ekim 2021 Pazartesi 09:31
  • Mevlit Kandili idrak edildi18 Ekim 2021 Pazartesi 09:22
  • Ağrı'nın Güneykaya Dağları'ndaki vadiler sonbahar renklerine büründü16 Ekim 2021 Cumartesi 14:00
  • İzmir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor16 Ekim 2021 Cumartesi 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti