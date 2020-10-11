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Pendik'te trafikte silah gösteren maganda yakalandı

PENDİK'te silahlı sürücü iddiaya göre trafikte otomobiline sürten sürücüye silah çekti. Silahlı kişinin otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binip gitmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Kimliği tespit edilen silahlı kişi, gözaltına alındı.
Pendik'te trafikte silah gösteren maganda yakalandı

Olay, Pendik Köprüsü'nden Sahil Yolu'na inen caddede geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddialara göre bir sürücü lüks otomobiliyle gittiği sırada başka bir otomobil aracına sürttü. Bu duruma sinirlenen sürücü otomobilinden inerek elindeki silahla aracına sürten sürücüye doğru gitti. Silahlı kişi otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binerek ayrıldı. Silahlı kişinin otomobile baktıktan sonra ayrılmasını başka bir sürücü cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, 34 MST plakalı aracın sürücüsü olan silahlı kişinin Mustafa Y. olduğu tespit edildi. Tespitin ardından düzenlenen operasyonda, sigorta dergisi çalışanı Mustafa Y. yakalanarak gözaltına alındı. Taşıma ruhsatlı Glock marka tabancasına de el konuldu.

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