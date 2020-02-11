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Pentagon füze saldırısını doğruları

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 109 askeri personelinin İran'ın geçen ay Irak'taki Ayn el-Esad hava üssüne düzenlediği füze saldırısında beyin travması geçirdiğini doğruladı.
Pentagon füze saldırısını doğruları

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililerin, İran'ın geçen ay Irak'ta Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne düzenlediği füze saldırılarında yaklaşık 100 askerin beyin travması geçirdiği yönündeki açıklamasına Pentagon'dan yanıt geldi.

Yapılan açıklamada, üste bulunan 109 ABD'li askeri personelin hafif şiddette beyin travması geçirdiği bilgisi verildi.
Pentagon, ayrıca bu personellerin 76'sının tedavi edilerek görevlerine geri döndüğünü belirtti.

ABD'nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Ayn el-Esad ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada herhangi bir kaybın olmadığını öne sürmüştü.

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