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Pentagon Teksas'taki iki üssünde göçmen çocuklara yer tahsis etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülkeye Meksika sınırından yasa dışı yollarla giren göçmen çocukları yerleştirmek için Teksas'taki iki üssünde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına yer tahsis ettiğini açıkladı.
Pentagon Teksas'taki iki üssünde göçmen çocuklara yer tahsis etti

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının talebinin olumlu karşılandığı ve göçmen çocukların geçici barınması konusunda bakanlığa destek olunacağı kaydedildi.

Buna göre Pentagon, Teksas'ta St. Antonio kentindeki Lackland Üssü'nden bir yurt binasında ve El Paso kentindeki Fort Bliss Üssü'nde yapılacak geçici konaklama tesisinde göçmen çocukları barındıracak.

Ne kadar çocuğun bu yerlerde kalacağı açıklanmazken, yıl sonuna kadar bu tesislerin geçici barınma amacıyla göçmenlere ayrılacağı kaydedildi.

11 bin civarında çocuk bakanlık yerleşkelerinde kalıyor
ABD'de sınırdaki düzensiz göçmen krizi giderek büyürken, resmi belgelere göre ABD kolluk birimleri ocak ayında 5 bin 600, şubatta 9 bin 300, martın ilk 20 gününde ise 11 bin ebeveynsiz göçmen çocuğu gözaltına aldı.

Şu anda 11 bin civarında çocuk, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının çeşitli yerleşkelerinde kalırken 15 binden fazla çocuk için ise Bakanlığın yer baktığı bildirilmişti.

ABD sınırını geçerken gözaltına alınan çocuklar, önce Sınır ve Gümrük Koruma'nın gözetiminde daha sonra Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığınca ailelerinin durumu netleşene kadar belirlenen yerlerde kalıyor.

Sınırdaki yasa dışı göçmen sorunu tam bir insani krize dönüşmüşken ABD yönetiminin, ülkeye yasa dışı yollarla girerken yakalanıp ebeveynlerinden alınan yüzlerce çocuğu daha sonra ailelerine ulaştıramadığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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