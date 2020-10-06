  • BIST 1.154
  • Altın 470,840
  • Dolar 7,7843
  • Euro 9,1711
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

Pentagon’da koronavirüs alarmı!

ABD Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Cahrles Ray’in koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurmasının ardından, Pentagon’da alarm verildi.
Pentagon’da koronavirüs alarmı!

ABD Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Cahrles Ray, koronavirüse yakalandığını duyurdu. ABD Sahil Güvenlik’inden yapılan açıklamada, “ABD Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Cahrles Ray’in, koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisi hafif semptomlar gösteriyor” ifadeleri kullanıldı. Ray’in koronavirüse yakalanmasının ardından, Pentagon’da alarm verildi. ABD medyası, aralarında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in de bulunduğu çok sayıda üst düzey ordu komutanının kendilerini önlem olarak karantinaya aldıklarını duyurdu.

CHARLES RAY, GEÇEN HAFTA PENTAGON’DA TOPLANTILARA KATILDI

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Komutan Yardımcısı Ray'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve diğer üst düzey askeri liderlerle görüşmek üzere geçen hafta Pentagon'da bulunduğunu biliyoruz. Bazı toplantı katılımcıları diğer Servis Şeflerini de içeriyordu. Ek temas takibi yapıyor ve uygun önlemleri alıyoruz” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Başkanı Trump: İkinci münazarayı dört gözle bekliyorum06 Ekim 2020 Salı 18:31
  • Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile İstanbul'da görüştü06 Ekim 2020 Salı 18:27
  • Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis06 Ekim 2020 Salı 17:22
  • Kazada yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu06 Ekim 2020 Salı 17:21
  • TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3'üncü ülke06 Ekim 2020 Salı 17:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti06 Ekim 2020 Salı 16:50
  • ﻿TBMM Başkanı Şentop: Geleceğin ekonomisinde e-ticaretin ve teknolojinin ağırlığı artacak06 Ekim 2020 Salı 16:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz06 Ekim 2020 Salı 16:48
  • Derneklerde dijital dönüşüm devam ediyor06 Ekim 2020 Salı 16:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur06 Ekim 2020 Salı 15:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti