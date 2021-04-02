Pentagon'dan peş peşe Türkiye, S-400 ve F-35 açıklaması

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefon görüşmesine dair ayrıntıları Amerikan tarafı açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgesel güvenlik ve ikili savunma işbirliği konularında telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede S-400 meselesinin de gündeme geldiği ve Austin'in Türkiye'yi Rus füze savunma sistemini elinde bulundurmamaya çağırdığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Bakan Austin, F-35 programıyla tamamen uyumsuz olması açısından S-400 sisteminin alımına itirazını yineledi" dedi.

Dışişleri sözcüsüne ise "Türkiye'ye Suriye'den çekilme çağrısı yapacak mısınız?" sorusu soruldu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, "Türk-Amerikan ikili savunma ilişkilerine ve NATO çatısı altındaki müşterek güvenliğe olan bağlılığın altını çizmek için" Perşembe günü Milli Savunma Bakanı Akar'la telefonda görüştü.

Austin'in, Türkiye'nin Afganistan'daki "Kararlı Destek Misyonu" kapsamında oynadığı önemli rol ve devam eden barış sürecine desteğinden dolayı Akar'a teşekkür ettiği belirtildi.