  • BIST 1.405
  • Altın 458,105
  • Dolar 7,6283
  • Euro 9,3117
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

Perde açmak için gün sayıyor 

Yapımında son aşamaya gelen tiyatro sahnesi çalışmalarını yerinde inceleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile birlikte yetkililerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.
Perde açmak için gün sayıyor 

Desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne teşekkür eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Selçuklu Kültür Merkezimizi günümüz teknolojisine uygun hale getiriyoruz. İlçe sakinlerimizi teatral gösterilerle buluşturarak kültür ve sanat ile iç içe bir Pursaklar'a kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterilerinin hemşehrilerimize iyi bir moral olacağını düşünüyorum. Bizlerde belediye olarak sanata ve sanatçılarımıza hak ettiği değeri veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde ilçemizde devlet tiyatromuzu açmış olacağız" dedi.

3-107.jpg

‘‘Muazzam bir tiyatro sahnesi hazırlanıyor’’
Muazzam bir tiyatro sahnesinin hazırlandığını belirten Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt; "Belediye yetkilileri çalışmaların hızla ilerlediğini ve kısa süre içerisinde de çalışmaların sonuçlanacağını bize bildirdiler. Bizlerde Pusaklar'da sahne almak için büyük bir heyecan içerisindeyiz. İnşallah kısa süre içerisinde ilk perdemizi açmayı planlıyoruz" dedi.

2-116.jpg

Hazırlıkların tamamlanmasıyla kültürel ve sanatsal projelerin hayat bulacağı Selçuklu Kültür Merkezi, Ankara'nın en önemli Devlet Tiyatroları merkezi olmaya aday olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz yoksa havuz var22 Aralık 2020 Salı 02:37
  • Engelli vatandaşlara ekmek teknesi22 Aralık 2020 Salı 01:32
  • Kahramankazan kışa hazır22 Aralık 2020 Salı 00:34
  • Taksiler dezenfekte edildi22 Aralık 2020 Salı 00:32
  • Engelliler bu merkezde çok mutlu22 Aralık 2020 Salı 00:31
  • Kadın emeği bir araya geldi22 Aralık 2020 Salı 00:30
  • Büyükşehir Belediyesi, esnafa desteğini sürdürüyor21 Aralık 2020 Pazartesi 06:06
  • Üniteler boş bırakılmıyor21 Aralık 2020 Pazartesi 06:05
  • Tadilat çalışmasını yerinde denetlendi21 Aralık 2020 Pazartesi 06:04
  • Bebek Kütüphanesi’nde ödünç kitap dönemi21 Aralık 2020 Pazartesi 06:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti