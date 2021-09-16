Performanslarıyla göz doldurdular

Keçiören'deki Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Kupası Ankara Taekwondo Şampiyonasında minik sporcular göz doldurdu.

Keçiören'deki Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Kupası Ankara Taekwondo Şampiyonası'nda Çağlar Spor Kulübü 6 erkek 4 bayan olmak üzere 10 sporcu ile yarıştı.

Yoğun bir katılımın olduğu Şampiyonada Çağlar Spor Kulübü Sporcusu Yavuz Efe Ağlamaz 57 Kg Minik Erkekler Kategorisinde Ankara 3'üncüsü oldu.

ŞAMPİYONAYA YOĞUN KATILIM

Şampiyona sonrası gazetemize açıklamalarda bulunan Çağlar Spor Kulübü Antrenörü Enes Çağlar, "Şampiyona'ya katılım oldukça yoğundu. Sporcularımızın ilk turnuva deneyimi olmasına rağmen hepsinin performansları üst düzeydeydi ve bir sporcumuz Ankara 3'üncüsü oldu. İnanıyorum ki düzenli ve istikrarlı çalıştığımızda sporcularımız ile ulusal ve uluslararası maçlardan hem kulübümüzü hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil edeceğiz" dedi.

Zafer Altuntaş/İLKSAYFA