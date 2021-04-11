Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen, peribacaları diyarı ve güzel atlar ülkesi Kapadokya ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları” etkinliği 1985 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan eşsiz doğanın adresi Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’de gerçekleştirdi. Göreme Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda gazeteci katıldı.

KÜLTÜREL MİRASLARI TANITMAYA DESTEK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, etkinliğin açılışına video konferans yoluyla katıldı. Yavuz, çevrimiçi yaptığı konuşmada ‘Turizmi 81 vilayete yayma’ ve ‘Ülkemizin eşsiz kültürel mirasını milletimize hakkıyla tanıtma’ hedefiyle hazırlanan “Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları” projesine ve benzer projelere Bakanlık olarak destek olmaktan bir hayli mutlu olduklarını belirtti.

PANDEMİYE RAĞMEN 16 MİLYON YABANCI TURİST ZİYARET ETTİ

Türkiye’nin turizmde 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için kültür, sanat ve turizm alanlarında yoğun çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Yavuz, “Güzel ülkemizin her köşesinde önemli projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Sorumlu olduğumuz kültür, sanat ve turizm sektörlerinin gelişmesi için birçok esere imza atıyoruz ve sektör temsilcilerinin çok çeşitli projelerine destek veriyoruz” dedi.

Pandemiden önceki ve sonraki turizm verileriyle ilgili bilgi veren Yavuz şunları kaydetti: “2019’da turizm gelirinde tüm zamanların rekorunu kırmış; ülke olarak 51,7 milyon ziyaretçi ile 34,5 milyar dolar turizm gelirine ulaşmıştık. 2020’de ortaya çıkan Kovid-19 sebebiyle turizm ve seyahat sektöründe gerçekleşen küresel daralmadan ülke olarak biz de etkilendik. Küresel turizm gelirleri geçen yıl yüzde 88 daraldı. İspanya, Yunanistan gibi rakip ülkeler geçen yılı yüzde 80’lik bir daralma ile kapatırken biz yüzde 69 daralma sonucunda geçen yılı yaklaşık 16 milyon ziyaretçi ve 12,1 milyar dolar gelirle kapatmayı başardık.”

2021 HEDEFİ 30 MİLYON

Yavuz, bu yıl içerisindeki turist hedeflerini açıklayarak, “İnşallah bu yıl Sağlık Bakanlığı’mızca gerçekleştirilen aşılama çalışmaları ve Güvenli Turizm Sertifikası Programımız ile daha iyi rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu sene 30 milyon yabancı turist hedefine ulaşmak için Bakanlık olarak ilgili kurum ve kuruluşlarımız ve sektörle çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUYORUZ”

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Anadolu’nun çeşitli illerinden gelen basın mensuplarına ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. Eren, yerel yönetim olarak Göreme’de tarihi ve kültürel değerleri korumak için yapılan çalışmalarla ilgili muhabirimizin de içinde bulunduğu gazetecilere bilgi verdi. Göreme’nin altyapı sorunlarıyla ilgili büyük bir proje başlattıklarını açıklayan Eren, dünyaca ünlü turistik merkezdeki 100 yıllık altyapı sorununu kısa sürede çözeceklerini söyledi. Eren, Akdeniz’den getirilerek Kapadokya bölgesindeki mağaralarda belli bir süre muhafaza edilen 100 gramlık bir adet limonun 125 grama yükseldiği ve kabuğunun içerdeki klimatik etkiden dolayı inceldiği bilgisini verdi. Başkan Eren pandemi nedeniyle geçmiş yıllara kıyasla daha sakin bir turizm sezonu geçiren Kapadokya’ya yerli ve yabancı turistleri davet etti.

DÖRT MEVSİM TURİZM YAPILABİLİYOR

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Türkiye’nin turizm cenneti Kapadokya’nın tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili bir sunum yaptı. Ekici, Nevşehir’de dört mevsim turizmin yapılabildiğini, özellikle kültür turizminin yanı sıra inanç, termal turizmi ve çeşitli doğa sporlarıyla bölgenin ilgi odağı haline geldiğini söyledi. Ekici, bölgedeki tarihi noktaları turizme kazandırmak için yoğun şekilde çalıştıklarının bilgisini verdi. Kapadokya’nın aynı zamanda doğal bir film platosu olduğunu, bölgede çekilen yerli ve yabancı sinema filmi ile dizilerin turizme büyük katkı sunduğunu ifade eden Ekici, son 5 yılda bölgede 764 adet çekim yapıldığını kaydetti.

215 ÜLKEDEN TURİST AKIN EDİYOR

Kapadokya’ya dünyanın 215 ülkesinden her yıl ziyaretçi geldiği bilgisini veren Ekici şöyle devam etti: “Her yıl ortalama 2,5 milyonun üzerinde turist bölgemizi ziyaret etmekte, turizmin en iyi olduğu dönem diyebileceğimiz 2019 yılında 4 milyon bir ziyaretçi aldık. Maalesef dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde 2020’de 1 milyona yakın bir ziyaretçi aldık. Bu senede ilk üç ayda 200 bin civarında turist bölgemizi ziyaret etti.”

GÜZEL ATLARIN ÜLKESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı, aynı zamanda Başkent Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan, Kapadokya’ya sürekli geldiğini ve her gelişinde farklı bir şey keşfettiğini kaydetti. Arıkan, güzel atların ülkesi olarak anılan, peribacaları ve yer altı yerleşim yeri başta olmak üzere pek çok değeri içinde barındıran Kapadokya’da balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin aynı anda yapılabildiğini vurguladı.

GAZETECİLER TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALARI GEZDİ

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ise bu yıl ikincisi yapılan “Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları”nı Türkiye’nin turizm cenneti Kapadokya’dan başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gökdemir, yurdun çeşitli noktalarından gelen gazetecilerin Kapadokya’da tarihi ve kültürel değerleri yerinde inceleme fırsatı yakaladıklarını kaydetti. Gökdemir, projeye destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığına, etkinliğe ev sahipliği yapan Göreme Belediyesi’ne ve ulaşım sponsoru olan Pursaklar Belediyesi’ne teşekkür etti. Gökdemir, Ramazan ayının ardından etkinliğin Aydın, Diyarbakır, Hatay ve Trabzon illerinde devam edeceğini aktardı.

60 MİLYON YIL ÖNCE OLUŞMAYA BAŞLADI

Turizm cenneti Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bölgedir. Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği noktalardan biridir. Coğrafik olaylar Peribacaları'nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da bu peribacalarının içlerini işleyerek süslemişlerdir ve çeşitli yaşam alanları oluşturmuşlardır. Bugünkü Kapadokya bölgesi Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapladığı alandır. Daha dar bir alan olan kayalık Kapadokya Bölgesi ise Uçhisar, Ürgüp, Avanos, Göreme, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden ibarettir.

TAŞLAR KOLAYCA İŞLENEBİLMEKTEDİR

Kayalara oyulmuş geleneksek Kapadokya evleri ve güvercinlikler yörenin özgünlüğünü gösterir. Bölgenin tek mimarı malzemesi olan taş yörenin volkanik yapısından dolayı ocaktan çıktıktan sonra yumuşak olduğundan çok rahat işlenebilmekte ancak hava ile temas ettikten sonra sertleşerek çok dayanaklı bir yapı malzemesine dönüşmektedir.

TUZİM CENNETİ: KAPADOKYA

Kapadokya bölgesinde gezilebilecek bazı önemli noktalar şöyle: Göreme Açık Hava Müzesi, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Güvercinlik Vadisi, Üç Güzelller, at çiftlikleri, Güllüdere Vadisi, Aşk Vadisi, Zemi Vadisi, Uçhisar Kalesi ve bölgesi, Cevizli, Tığraz Kalesi, Avanos, Ürgüp, Paşabağ Vadisi, Devrent Vadisi, Zelve, Çavuşin Köyü, Özkonak Yeraltı Şehri, Sarıhan Kervansarayı, Alladdin Cami, çanak çömlek atölyeleri, Mazı Yeraltı Şehri, , Ortahisar”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-