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Perinçek'in Vatan Partisi'nde kadın üniversitesi rahatsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kadınlara özel üniversite projesi, Perinçek grubunu rahatsız etti. Perinçek'in Vatan Partisi kadın kolları, kadın üniversitesini "kadının kafese sokulması" olarak yorumladı ve projeye karşı imza kampanyası başlattı. 
Perinçek'in Vatan Partisi'nde kadın üniversitesi rahatsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kadınlara özel üniversite projesi, Doğu Perinçek grubunu rahatsız etti. Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi'nin kadın kolları, kadın üniversitesini "kadının kafese sokulması" olarak yorumladı ve projeye karşı imza kampanyası başlattı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 28-29 Haziran'da Osaka'da düzenlenen G20 Zirvesi için Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yapılan törendeki konuşmasında, "Kadın üniversitelerini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız" demiş, ardından bu konuda YÖK'e talimat verilmişti. YÖK de çalışmalara başlamıştı.

Kadın üniversitesi projesi Perinçek grubunu rahatsız etti.

Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı İşçi Partisi'nden dönme Vatan Partisi'nin kadın kolları, kadın üniversitesinin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü; bunun kadının kafese sokulması olduğunu savundu.

Perinçek grubunun yayın organı da "Türk kadını kafese girmez" manşetini attı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR 

Haberde "Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı Meltem Ayvalı, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olan girişime karşı imza kampanyası başlattıklarını açıkladı. Ayvalı 'Toplumu kadın ve erkek diye ortadan ikiye bölemez, kadınla erkek arasına duvar öremezsiniz' dedi" denildi.

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