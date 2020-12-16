Perinçek’ten skandal Doğu Türkistan çıkışı

Çin hayranlığı ile bilinen Doğu Perinçek, Doğu Türkistanlıları bu kez de PKK’lı teröristlere benzeterek “PKK neyse Doğu Türkistan İslam Partisi aynı” ifadesini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek , Çin hayranlığı ile Doğu Türkistan düşmanlığında çıtayı iyice yükseltti.

Dün akşam bir TV kanalında Perinçek, Çin zulmü altında var olma mücadelesi veren Doğu Türkistanlıları “terörist” ilan etti.

Doğu Perinçek, Doğu Türkistanlıları PKK’lı teröristlere benzeterek “ PKK neyse Doğu Türkistan İslam Partisi aynı” ifadesini kullandı.

Sözlerini “Amerika tarafından eğitilen, CIA tarafından fonlanan örgütler bunlar. PKK ve Doğu Türkistan” diye sürdüren Perinçek, Doğu Türkistanlıları, IŞİD saflarında Türk askerine kurşun sıkmakla da itham etti.

BEBEK KATİLİ İLE ÇİÇEKLEŞEN PERİNÇEK

Doğu Perinçek, bölücü terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan ile geçmişteki yakınlığıyla biliniyor. Perinçek, Kandil’de bebek katili Öcalan’ı ziyaret etmiş, ikili arasında samimi diyaloglar yaşandığı basına yansımıştı.

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