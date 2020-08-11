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Personel moral depolayacak

Yenimahalle Belediyesi, Türkiye’de Covid-19 alarmı verildiği günden bu yana halk sağlığı için gecesini gündüzüne katarak, canla başla çalışan personellerine motivasyon amacıyla Dart Turnuvası düzenliyor. 
Personel moral depolayacak

İlk ayağı personeller arasında yapılacak olan turnuvanın, pandeminin seyrine göre ilerleyen tarihlerde ilçe genelinde de yapılması planlanıyor. 

Her müdürlükten 2’şer personelin oluşturacağı takımlar, önümüzdeki hafta içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi’nde mücadelelere başlayacak. 30 Ağustos Zafer Haftası’na kadar devam edecek olan turnuvanın finali ise Zafer Bayramı kutlamalarıyla birlikte yapılacak. 

Mesaiye kısa bir mola
Korona virüs salgını sebebiyle son 6 aydır kendi sağlıklarını bir kenara bırakıp Yenimahalle sakinlerinin daha temiz, sağlıklı ve kontrollü alanlarda günlük yaşamlarına devam edebilmesi için aralıksız çalışan belediye personelleri, mesaiye kısa bir mola vererek Dart turnuvasında buluşuyor. 

Çalışanlarının, biraz olsun kafalarını dağıtması, hem spor yapıp hem de arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirebilmesi için bu gibi etkinliklere ihtiyaç olduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Türkiye’de salgın başladığı andan itibaren yerel yönetimlere büyük bir görev düştü. Biz de Yenimahalle Belediyesi olarak üzerimize düşeni layıkıyla yaptığımıza inanıyorum. En üst yönetimden en alttaki personelimize kadar herkes görev başındaydı. Hepsi büyük bir özveriyle gecesini gündüzüne katarken elbette yoruldular, zaman zaman motivasyonları düştü. Çalışanlarımıza moral vermek için spor etkinlikleri ile buluşmalar yapacağız. İlk adım Dart turnuvası olacak. Şimdiden katılacak tüm mesai arkadaşlarıma başarılar ve iyi eğlenceler diliyorum” dedi.  

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