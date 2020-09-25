Personele hatıra ormanı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye çalışanları adına kurulan hatıra ormanının açılışına katıldı.

Batıkent Turgut Özal Mahallesi’nde 7 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan hatıra ormanı için çam, sedir ve ladin olmak üzere 250 adet fidan toprakla buluştu.

“Geleceğimiz için ağaca ve yeşile sahip çıkmalıyız”

Hatıra ormanı açılış töreninde vatandaşlar ve minik ilçe sakinleri ile birlikte fidanları toprağa diken Yaşar “Batıkent Turgut Özal Mahallesi’nde Yenimahalle Belediyesi çalışanları için hazırladığımız hatıra ormanında ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Ağaç yaşam ve insanlar için çok önemlidir. Orman alanımız gelecekte mahallenin oksijen ihtiyacını karşılayacak ve temiz hava sağlayacak. Hep birlikte ağaca ve yeşile sahip çıkmalı, gelecek kuşaklara temiz bir ülke bırakabilmek için elimizden geldiğince doğayı korumalıyız. Ne kadar ormanı gür, ağacı bol bir ülke olursak geleceğimiz de o kadar sağlıklı olur. Bu bilinçle göreve geldiğim 11 yıl içerisinde Batıkent’e 156 adet park yaptık. Bunların büyük çoğunluğu büyük ağaçlandırma alanlarını içerisinde barındırıyor. Bugün Batıkent’i gezerken belediye olarak diktiğimiz ve vesile olduğumuz yeşil alanları ve orman alanlarını görünce onur duyuyorum. Çünkü bu ağaçlar ve alanlar yarınlarımız. Çocuklarımızın ve torunlarımızın havası temiz, doğası güzel bir ülkede yaşamasını istiyorsak ağaca ve yeşile önem vermeliyiz” dedi.

“Batıkent bölgesini ağaçlandırmaya devam edeceğiz”

Pandemi nedeniyle evlerinin balkonundan açılışı izleyen vatandaşları da selamlayan Yaşar “Bizim tek amacımız var. Vatandaşların yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle’yi yaratmak istiyoruz. Vatandaşın yararına olmayan hiçbir projeyi hayata geçirmedik, bundan sonra da geçirmeyeceğiz. Turgut Özal Mahallesi’ne göreve geldiğimiz günden bu yana alt yapı, kaldırım, asfalt, her türlü yatırımı gerçekleştirdik. Bunun yanında Pazar yeri, 3 sağlık ocağı ve kültür merkezi kazandırdık. Mahallemizde alan müsait olduğu için ilçenin en büyük parklarını bu mahalleye yaptık. Belediye olarak bu ay içerisinde Batıkent bölgesinin farklı noktalarına ağaçlandırma alanları kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceği için ağacı sevmek ve yeşili korumak zorundayız” diye konuştu.