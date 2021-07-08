Personele hizmet içi eğitim

Etimesgut Belediyesi, hizmet kalitesinin daha da artırılması amacıyla Türk Tarih Müzesi ve Parkı personeli ile birim yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Türk Tarih Müzesi ve Parkı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Demirel çalışanlara, önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Hizmet ve yatırımlarda sürekliliğin,vatandaşın kullanım ve memnuniyet oranının çok önemli olduğunu vurgulayan Demirel, "Belediyeye örnek hizmet ve yatırımlar yapıyoruz. Yaptığımız hizmet ve yatırımları önce sizler çok iyi tanıyın, hizmetlerin amacını, yapılış gayesini iyi anlayın, heyecanınızı enerjinizi işinize, hemşehrilerimize hizmet vermeye yansıtın. Hangi dünya görüşünde olursa olsun tüm vatandaşlarımıza en üst düzeyde hizmet sunmanın gayreti içinde olun" dedi.

Pandemi süreci nedeniyle belediye bağlı birimlerinin tam kapasite çalışamadığını kaydeden Demirel, "Ülke olarak yeni bir normalleşme sürecine girdik. Bu yeni süreçte tüm birimlerimizle gerekli pandemi tedbirlerini alarak hemşehrilerimize en üst düzeyde hizmet sunmaya devam ediyoruz. Hizmet içi eğitimlerle de belediye personelimizin vatandaşlarımızla olan ilişkilerini daha üst noktaya taşımaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

1 HAFTALIK EĞİTİM

etiSEM tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim dersleri Gazi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden alanlarında uzman akademik kadro tarafından verildi. Başkan Demirel, eğitim veren akademik personele de teşekkür plaketi verdi. Eğitim kapsamında verilen dersler şunlar: Etkileme, İkna ve Zaman Yönetimi Diksiyon ve Etkili Konuşma Etkili İletişim Becerileri Beden Dili ve Kişisel İmaj Takım Ruhu ve Ekip Çalışması Stres ve Öfke Kontrolü ve Motivasyon Analitik Düşünme ve Hazır Cevap Verebilme".