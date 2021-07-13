Personele ikramiye

Sincan Belediyesi Sinkent LTD. ŞTİ. ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. Buna göre belediye çalışanlarına brüt 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı.

Sincan Belediyesi Sinkent LTD. ŞTİ. ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. İmza törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sinkent LTD. ŞTİ. Genel Müdürü Recep Sivri ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir katıldı. İmza atılan ek protokolle SİNKENT çalışanlarına brüt 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Personelimizin daha iyi şartlarda çalışması ortak paydamız oldu.” dedi ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan Ercan, “Çalışanlarımızın lehine olabilecek ne varsa o adımları atmaya çalışıyoruz. Böyle bir imkanı çalışanlarımıza yansıtmanın bütçemiz açısında tolere edilebilir olduğunu görünce Şube başkanımızla konuyu değerlendirdik ve protokolü imzaladık.” değerlendirmesi yaptı.

“Biz Bir Aileyiz”

Çalışanlara hayırlı olsun dileyen Başkan Ercan, “Bayram desteğiyle birlikte banka promosyonu da hesaplarına yattı. İşçilerimizin masraflarına katkıda bulunmak bizleri de sevindirdi. Çalışanlarımız bizim kardeşlerimiz, birlikte mesai arkadaşlarıyız. Onlar sahada başarılı oldukça hepimiz başarılı oluyoruz. Başarı hepimizin. Hüznü de sevinci de birlikte yaşadığımız aile bireyleriyiz. İmkanlarımız ne ise çalışanlarımızın memnuniyeti için elimizden geleni yaparız.” dedi.

