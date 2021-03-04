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Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Mamak Belediyesi hizmet içi seminerlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Mamak Belediyesi hizmet içi seminerlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, belediye hizmet binasında çalışan personele 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' semineri verildi. İş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimlerde belediye personeli, iş sağlığı ve güvenliği, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumluluklarına kadar birçok konuda gibi konularda bilgilendirildi.

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İş güvenliği insani bir sorumluluk
Çalışanların sağlığını ve iş güvenliğini sağlamanın hem insani hem toplumsal hem de yasal bir sorumluluk olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu eğitimler sadece işverenin, sadece denetleyenin, sadece çalışanın herhangi bir kesimin tek başına dikkat etmesi ile çözülecek bir konu değil. Üzerinde ciddi bir şekilde durmamız gerekiyor. Bu anlayışla eğitimlerimizi gerçekleştiriyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. İşveren tedbirini aldığında, işçi kurallara uyduğunda iş kazaları oldukça azalacaktır” dedi.

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