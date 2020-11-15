Personele “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi verildi

Belediye olarak dönem dönem bu tür eğitimlerin olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Personelimizin sağlığını ve güvenliğini düşünmek en büyük sorumluluğumuzdur” dedi. Köse, personelden bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmelerini istedi.
Kazalar önlemlerle engellenir
Mamak Belediyesi hizmet binasında düzenlenen eğitimde mevzuatlar, kanun, tüzük, yönetmelikler ve uygulamaları hakkında bilgi verildi. Genel iş güvenliği kuralları oluşturulması, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularında yapılan sunumda kazaların alınacak önlemlerle engellenebileceğine işaret edildi. Eğitim, soru cevap kısmıyla sona erdi.
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