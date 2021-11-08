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Personelin iş kıyafeti belediyeden

Yenimahalle Belediyesi, bu kez de kurduğu “Konfeksiyon Atölyesi” ile personelin resmi kıyafetlerini kendi üretiyor.
Personelin iş kıyafeti belediyeden

Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri’nde kurulan atölyede Zabıta, Fen İşleri, Özel Güvenlik,  Yemekhane, Park Bahçeler ve Öğretmen önlüğü gibi iş kıyafetleri, belediyenin hünerli çalışanları tarafından dikiliyor.

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“Tasarrufu ön planda tutuyoruz”

Tüm iş kollarında tasarrufu ön planda tutarak hizmet ettiklerinin altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bordürümüzü, kilit taşımızı, betonumuzu,  banklarımızı, hijyen malzemelerimizi, maskemizi kendimiz üretiyoruz. Hizmet araçlarımız kiralık değil. Bu Konfeksiyon atölyesi ile de personelimizin önlüğünden yeleğine, tulumundan pantolonuna kadar tüm kıyafetlerini üretiyoruz. Giderlerimiz artarken gelirlerimiz her geçen gün düşüyor. Bunu dikkate alarak harcama yapacağız, tasarruf yapacağız.  Kamunun parasını harcadığımızı unutmadan, iki kere düşünüp karar vereceğiz. Bu şekilde çalıştığımız için bugün Yenimahalle Ankara’nın en güçlü ilçe belediyelerinden biridir” diye konuştu. 

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