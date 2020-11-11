Personellere “Protokol Kuralları” öğretildi

Kurum içi eğitimlere önem veren Mamak Belediyesi, personeline “Protokol Kuralları” eğitimi verdi.

Mamak Akademi Eğitimi Uzmanı Esen Cennet Güngör tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerinde, protokol kurallarının yanı sıra işyerinde hitap kuralları, karşılama, oturuş ve uğurlama kuralları, işyerinde telefon görüşmeleri için protokol kuralları, resmi araçlarda protokol kuralları, iş yerinde sosyal ilişkiler, vatandaş karşılama gibi konulara değinildi. Vatandaşa her zaman güler yüzlü hizmet edilmesinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her şey sevmekle başlar. Öncelikle yaptığımız işi, bulunduğumuz kurumu seveceğiz ve gelen insanlara, belediyemizden hizmet bekleyen, devletten bir netice bekleyen insanlarımızı olabildiğince güler yüzle tatlı dille ve sevgiyle karşılayacağız” dedi.

Nezaket ve hoşgörünün önemi

Mamak Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen seminerde ilk izlenimin önemine vurgu yapan Güngör, konuşmasının devamında personele protokolde kişisel temsil gücünü artırmak konusunda eğitim verdi ve temsilde başarı için giyim, hitap, beden dili, tokalaşma, selamlama, sosyal ortamda ast-üst ilişkileri, yemek yeme adabı ve kartvizit takdimi gibi konuları anlattı. Nezaket ve hoşgörünün kişisel imaj için çok önemli olduğunu vurgulayan Güngör, her şeyin selamlama ile başladığını ve ardından ses tonu ve beden dilinin de bu durumu desteklediğini ifade etti.