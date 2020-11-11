  • BIST 1.279
  • Altın 469,943
  • Dolar 7,8340
  • Euro 9,2175
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Personellere “Protokol Kuralları” öğretildi

Kurum içi eğitimlere önem veren Mamak Belediyesi, personeline “Protokol Kuralları” eğitimi verdi. 
Personellere “Protokol Kuralları” öğretildi

Mamak Akademi Eğitimi Uzmanı Esen Cennet Güngör tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerinde, protokol kurallarının yanı sıra işyerinde hitap kuralları, karşılama, oturuş ve uğurlama kuralları, işyerinde telefon görüşmeleri için protokol kuralları, resmi araçlarda protokol kuralları, iş yerinde sosyal ilişkiler, vatandaş karşılama gibi konulara değinildi. Vatandaşa her zaman güler yüzlü hizmet edilmesinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her şey sevmekle başlar. Öncelikle yaptığımız işi, bulunduğumuz kurumu seveceğiz ve gelen insanlara, belediyemizden hizmet bekleyen, devletten bir netice bekleyen insanlarımızı olabildiğince güler yüzle tatlı dille ve sevgiyle karşılayacağız” dedi.

dsc_7307.jpg

Nezaket ve hoşgörünün önemi 

Mamak Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen seminerde ilk izlenimin önemine vurgu yapan Güngör,  konuşmasının devamında personele protokolde kişisel temsil gücünü artırmak konusunda eğitim verdi ve temsilde başarı için giyim, hitap, beden dili, tokalaşma, selamlama, sosyal ortamda ast-üst ilişkileri, yemek yeme adabı ve kartvizit takdimi gibi konuları anlattı. Nezaket ve hoşgörünün kişisel imaj için çok önemli olduğunu vurgulayan Güngör, her şeyin selamlama ile başladığını ve ardından ses tonu ve beden dilinin de bu durumu desteklediğini ifade etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Panelsiz toplu taşıma aracı kalmayacak12 Kasım 2020 Perşembe 03:32
  • 1.Sınıf geri dönüşüm12 Kasım 2020 Perşembe 02:37
  • Çubuk ve Akyurt'ta hizmet veren ÖTA'larda Ankarakart dönemi12 Kasım 2020 Perşembe 01:33
  • Altındağ'da 20 binden fazla fidan toprakla buluştu11 Kasım 2020 Çarşamba 06:03
  • Kahramankazan sağlıklı yaşam için yürüdü11 Kasım 2020 Çarşamba 06:02
  • Çeşit çeşit bitki ve çiçekler başkentlileri bekliyor11 Kasım 2020 Çarşamba 06:00
  • Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tarım yeniden başladı11 Kasım 2020 Çarşamba 05:31
  • Yüzde yüz tasarruf - “Parklarımız kendi enerjisini üretecek”11 Kasım 2020 Çarşamba 04:32
  • Sıfır atık otobüsü faaliyette11 Kasım 2020 Çarşamba 03:36
  • Binden fazla tarihi eser bulunuyor11 Kasım 2020 Çarşamba 02:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti