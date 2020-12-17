  • BIST 1.392
  • Altın 467,736
  • Dolar 7,7793
  • Euro 9,5108
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 6 °C
»

Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 93 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin güneyindeki Arequipa kentinin 28 kilometre güneydoğusunda olduğunu açıkladı. 

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, koronavirüslü birisiyle teması sonrası karantinaya girdi16 Aralık 2020 Çarşamba 20:49
  • Bakan Karaismailoğlu: Otoyollarımızı incelemeye gelen yabancı ülkeler var16 Aralık 2020 Çarşamba 19:55
  • Facebook’tan Brexit sonrası yeni değişiklik16 Aralık 2020 Çarşamba 19:51
  • Prof. Dr. Karabay: Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa salgın durur16 Aralık 2020 Çarşamba 17:11
  • Şanlıurfa'da PTT önündeki yoğunluk mobil şubeyle çözülecek16 Aralık 2020 Çarşamba 16:27
  • Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem16 Aralık 2020 Çarşamba 16:00
  • YouTube: Türkiye'de yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık16 Aralık 2020 Çarşamba 15:51
  • Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı hizmete girdi16 Aralık 2020 Çarşamba 15:36
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Koronavirüs sürecinde ehil olmayanlar Kuran dersi yapıyor16 Aralık 2020 Çarşamba 15:07
  • Bakan Soylu, komutanlar toplantısına başkanlık etti16 Aralık 2020 Çarşamba 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti