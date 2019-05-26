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Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 115 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. 

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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