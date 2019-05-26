Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 115 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 115 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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