Güney Amerika ülkesi Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 115 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.