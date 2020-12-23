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Peru'da Kovid-19 vaka sayısı bir milyonu geçti

Peru, Latin Amerika'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı bir milyonu geçen 5. ülke oldu.
Peru'da Kovid-19 vaka sayısı bir milyonu geçti

Yetkililer, ülkede Kovid-19 vaka sayısının salı gecesi itibarıyla 1 milyon 153'e ulaştığını açıkladı. 

Peru'da 37 bin 218 kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Mart ayında Kovid-19 salgını yayılmaya başladığında kısıtlamalar getirmekte hızlı davranan 32 milyon nüfuslu Peru'da vaka sayıları temmuz ayında zirveye çıkmıştı.

Ülkede iş gücünün yaklaşık yüzde 70'inin kayıt dışı olduğu ve bu durumun çalışanların evde kalmasını zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Başkent Lima gibi büyük şehirlerin dış kesimlerinde yaşanan su sıkıntısı da vaka sayısının artmasında önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

Yine hükümetin yaptığı son araştırmaya göre, işçi sınıfının yaşadığı bölgelerde ailelerin sadece yüzde 22'si buzdolabına sahip. Sık sık pazara gitmek zorunda kalan bu kişiler nedeniyle virüsün hızla yayıldığı belirtiliyor.

Kolombiya'da oturma izni bulunmayan Venezuelalı göçmenlere ücretsiz aşı yapılmayacak
Bu arada, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede oturma izni olmayan Venezuelalı göçmenlere ücretsiz Kovid-19 aşısı yapılmayacağını söyledi.

Duque, sağlıkçılar ve insan hakları örgütlerinin tepkisini çeken açıklamayı, Blu Radio ile söyleşide yaptı.

Ivan Duque, oturma izni bulunmayan göçmenlere ücretsiz aşı yapmanın, çok sayıda Venezuelalının aşılanmak için Kolombiya'ya geçmesine yol açacağını belirterek "Önceliğimiz Kolombiya vatandaşları olacak." ifadesini kullandı.

Sağlıkçılar ve insan hakları örgütleri ise savunmasız bir grubu aşı programından mahrum bırakmanın etik olmadığını bildirdi.

Kolombiya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 530 binin üzerinde. Şubat ayında aşılamanın başlaması beklenen 50 milyon nüfuslu ülke 2021'de 35 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede 1,8 milyon Venezuelalı göçmen yaşıyor. Venezuelalı göçmenlerin yüzde 60'ının oturma izni bulunmuyor.

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