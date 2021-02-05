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Peru'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı

Güney Amerika ülkesi Peru'daki 3 kentte yeni tip koronavirüsün Brezilya'da görülen türüne rastlandı.
Peru'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı

Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, yaptığı açıklamada, Brezilya'da ortaya çıkan Kovid-19 varyasyonlarının ülkenin Loreto, Huanuco ve başkent Lima kentlerinde tespit edildiğini belirtti.
Ülkede son zamanlarda vaka ve ölü sayılarında ciddi artışlar olduğuna işaret eden Mazzetti, Ulusal Sağlık Enstitüsü ile konuya ilişkin çalışma yaptıklarını bildirdi.

Öte yandan Peru Devlet Başkanı Franciso Sagasti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile yaptıkları görüşmeler sonucu 20 milyon doz aşı alımı için sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 165 bin 52 kişi Kovid-19'a yakalandı, 41 bin 753 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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