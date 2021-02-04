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Peş peşe 58 ters takla atıp rekortmeni geçti

Peş peşe 58 ters takla atıp rekortmeni geçti
Samsun’un Terme ilçesinde yaşayan Osman Ismak (30), Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan 57 ters takla rekorunu yaptığı denemelerle geçti.

Terme ilçesinde yaşayan Osman Ismak, 2013 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Amerikalı Ozell Williams’ın 57 olan ters takla rekorunu kırmak için ağır antrenmanlar yaptı. Bu zamana kadar 50 ters takla atan Ismak, hem kendi rekorunu hem de dünya rekorunu kırmayı hedefledi. Kadına şiddete dikkat çekmek ve devlet koruması altındaki çocuklara örnek olmak için Terme Stadı’nda rekor denemesi yapan Ismak, tek seferde 58 ters takla attı. Ismak, rekoru tescillemek için hazırlıklara başladı. 

‘REKORUMU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIM’

Denemelerdeki başarısı nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Osman Ismak, “Tam olarak 58 takla attım. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Ozell Williams’ın 57 olan rekorunu kırdım. Türkiye’de bunu başaran ilk sporcu olmanın gururunu yaşıyorum, çok mutluyum. Daha önce de denemeler yapıyordum, kişisel rekorum 50’ydi ama bu rekoru geçeceğime emindim. 57’yle de kalmayacağım, antrenman yapacağım ve 58’i de geçeceğim. Rekorumu geliştirmeye çalışacağım” dedi.

‘YURTTA BÜYÜMÜŞ ÇOCUKLARA ÖRNEK OLMAK’

1997 yılında devlet tarafından koruma altına alındığını anlatan Osman Ismak, “İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde antrenörlük bölümünden mezun oldum. Devlet koruması altındaki çocukların, kamu destekleme hakkından yararlanarak Datça İlçe Müftülüğü’ne memur olarak atandım. Şu anda Terme’de görev yapıyorum. Amacım, benim gibi yurtta büyümüş çocuklara örnek olmak. Sosyal ve sportif hayatta başarılı olmalarını sağlamak. Onlara yön vermek adına rekor denemesi yaptım. O çocuklara ve gençlere, örnek olmak istiyorum. Ayrıca kadın cinayetlerine tepki göstermek için de bu rekoru kırdım. Yeni neslin, sporla buluşması, onların sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak daha başarılı olmaları için bu rekor denemesini gerçekleştirdim, bunun için de çok mutluyum” diye konuştu.

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