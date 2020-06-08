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PETDER: Petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şiper, petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçtiğini belirterek, bunun pompa satış fiyatlarına da yansımasının beklendiğini kaydetti.
PETDER: Petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şiper, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kesintisini uzatma kararıyla petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçtiğini belirterek, "Akaryakıtta indirilen marj seviyeleri korunmakla birlike, petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin tetiklediği ürün fiyatındaki artışın önümüzdeki günlerde pompa satış fiyatlarına da yansıması beklenmektedir. Petrol fiyatlarının bir müddet daha 40-50 dolar arasında kalacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şiper, yazılı açıklamasında, geçen hafta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun önderliğinde bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin marjlarından "fedakarlık ederek" pompa satış fiyatlarında indirime gittiğini anımsattı.

Sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla bu indirimin pozitif etkisinin görülmesinin beklendiğini kaydeden Şiper, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak, OPEC üretiminin kısıtlanmasıyla birlikte petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçtiği görülmektedir. Son bir ay içerisinde 20 dolardan 42-43 dolara yükselen Brent petrol ve 200 dolardan yaklaşık 350 dolara yükselen dizel ürün fiyatından dolayı pompa fiyatlarının artması söz konusu olmuştur. Tüm bu gelişmeler, Türkiye akaryakıt piyasasındaki bazı dağıtım şirketlerinin geçen hafta uygulamaya koydukları indirimlerin dışında seyretmiştir. İndirilen marj seviyeleri korunmakla birlikte petrol piyasasında yaşanan bu gelişmelerin tetiklediği ürün fiyatındaki artışın, maalesef önümüzdeki günlerde pompa satış fiyatlarına da yansıması beklenmektedir. Petrol fiyatlarının bir müddet daha 40-50 dolar arasında kalacağını öngörüyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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