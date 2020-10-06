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PETKİM Klor Fabrikasında HCL tankında sızıntı: 3 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, faaliyet gösteren PETKİM klor fabrikasında iddiaya göre HCL tankında yarılma sonucu yaşanan sızıntıdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
PETKİM Klor Fabrikasında HCL tankında sızıntı: 3 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında meydaha geldi. Aliağa ilçesinde kurulu bulunan PETKİM Klor Fabrikasında HTC (Asit tankı) tankında yarılma meydana geldi. Bunun ardından tankta sızıntı yaşanırken, yakınında bulunan 3 işçi etkilendi. Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine,fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılardan Ümit G. Çiğli Eğitim ve Araşırma Hastanesine, Cem C. ve Mahmut Ç. ise Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada sızıntının yaşandığı tanka, fabrika bünyesinde görevli uzman ekipler tarafından  müdahale edildi. Sızıntı kısa sürede giderilirken, endişe edilecek bir durum olmadığı ifade edildi. Tankın onarımı ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor. 

PETKİM: ASİT KAÇAĞI MEYDANA GELMİŞ, 3 ARKADAŞIMIZ YARALANMIŞTIR

Petkim Klor Alkali Fabrikası'nda asit tankından kaynaklanan sızıntı nedeniyle 3 kişinin etkilendiği olayla ilgili PETKİM yönetiminden açıklama yapıldı. Açıklamada, tedavi altına alınan 3 personelin durumlarının iyi olduğu belirtilerek, acil şifa dileğinde bulunuldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Petkim Klor Alkali Fabrikası'ndaki bir tankta 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.00 sularında asit kaçağı meydana gelmiş, 3 çalışma arkadaşımız maalesef bu kaçak nedeniyle yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızdan ikisi Göz Hastalıkları biri ise Göğüs Hastalıkları Uzmanı görüşü ve değerlendirilmesi almak üzere hastaneye sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Değerli çalışma arkadaşlarımızın hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığını bildirir, SOCAR Türkiye Ailesi olarak acil şifalar dileriz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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