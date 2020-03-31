Petlas’tan koronavirüs önlemleri

Kırşehir Petlas fabrikası korona virüs tehdidi sebebiyle çeşitli önlemler aldığını belirtti.

Kırşehir Petlas fabrikası tarafından yapılan açıklamalarda: “tüm dünyanın başa çıkma yollarını aradığı koronavirüs tehdidine karşı sayın cumhurbaşkanımız, sayın sağlık bakanımız ve diğer kamu yöneticilerinin de dile getirdiği üzere, gerekli önlemleri almak, bunlara uymak ve bu tehdide milletçe direnmek büyük önem taşıyor.

Ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri ve Kırşehir ilinin önde gelen istihdam sağlayıcısı PETLAS’ın bu süreçteki önceliği, çalışanları ve onların yakınlarından başlayarak insan sağlığının korunması yolunda gerekli önlemleri almak ve devamında da ülkemiz ekonomisine katkılarını sürdürmektir.

Yetkili makamların geçerli açıklama ve talimatları çerçevesinde, üretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu süreçte çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için ilave önlemler almış durumdayız.

İş yeri doktorlarımız, sendika temsilcileri ve mevzuat çerçevesinde ilgili diğer çalışanlarımızın da yer aldığı İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantı ve yönetim kararları çerçevesinde alınan önlemler, şu şekilde özetlenmektedir;

Fabrikamız genelinde kişisel hijyen ve el yıkamanın önemi ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Bu konuda 3 bin el broşürü bastırılmıştır ve çalışanlarımızın görebileceği yerlere bilgilendirme posterleri yerleştirilmiştir,

İş yeri doktorlarımız kontrol ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra, çalışanlarımızın ağırlıklı yaşadığı bölgelerde toplum yararına bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır,

Birimler arası geçiş alanları ve yemekhane girişlerine, anti bakteriyel paspaslar yerleştirilmiş durumdadır,

Tesislerimize dışarıdan ziyaretçi alımı durdurulmuştur, iş gereği fabrikamıza gelen kamyon şoförlerine ateş ölçümü uygulanmakta, kendilerine maske ve eldiven verilmektedir,

Fabrika girişlerinde termal kamera uygulaması yapılmaktadır. Hali hazırda kullanılan el kamerasına ek olarak, bu amaçla kullanım için sabit bir sistem satın alınmış ve kullanılmaktadır,

Yemekhane kullanımında kişi sayısını seyreltmek amacı ile, yemek saatlerinde düzenleme yapılmıştır. Ayrıca yemekhane masalarında, masa başına iki sandalye düşecek şekilde düzenleme yapılmıştır,

Yemek alımlarında çatal-kaşık-bıçak maske ve eldiven kullanan özel görevliler tarafından verilmektedir,

Yerleşkemiz bünyesindeki kantinin faaliyetlerine geçici bir süre için ara verilmiştir,

Servis araçlarının sayısı artırılıp, servislerdeki kişi sayısı seyreltilmiştir.

Bu süreç içerisinde, kendileri herhangi bir belirti göstermese dahi, ailevi temas çevrelerinde kuşkulu durum olabileceğini belirten iki arkadaşımız, sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiştir ve bu arkadaşlarımıza tedbir amaçlı izin kullandırılmaktadır. Bunun yanı sıra, kronik hastalığı bulunan yaklaşık 70 arkadaşımıza da tedbir amaçlı izin kullandırılmaktadır.

Çalışanlarımız, iş yerinde hijyen ve sosyal mesafeyi koruma konusunda bilgilendirilmekte ve teşvik edilmektedir.

30 Mart 2020 tarihi itibarı ile de çalışanlarımız arasında Koronavirüs kuşkusu oluşturacak hastalık belirtisi gösteren herhangi bir kişi olmamıştır. Sosyal medyada bu yönde yer alan bazı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Öte yandan dünya genelinde benzeri görülmemiş bir süreç yaşanmaktadır. Kamu yöneticilerimizin ve bilim insanlarının vurgu yaptıkları üzere, bir vaka olmaması, olmayacağı anlamına gelmemektedir ve bu nedenle alınan önlemlerin titizlikle uygulanması önem taşımaktadır. Bu süreçte kurum ve kuruluşlar hakkında, halkı endişeye sürükleyebilecek asılsız iddia ve beyanatların yapılmaması da her şeyden önce topluma karşı bireysel sorumluluktur.

Başta çalışanlarımız ve onların yakınları olmak üzere, milletimizin bu tehdidi mümkün olan en hayırlı şekilde atlatması temennimizdir. Bunun için gerekli önlemler alınmış ve alınmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verildi