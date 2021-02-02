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Petrescu'nun ateşlediği 'takım ruhu' Kayserispor'u çıkışa geçirdi

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu'nun gelişiyle maçlara daha motive çıkıp, takım ruhunu sahaya yansıtıyor.
Petrescu'nun ateşlediği 'takım ruhu' Kayserispor'u çıkışa geçirdi

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, ligin 17. haftasında deplasmanda Denizlispor'u mağlup ettikleri maçtan sonra takımın kendine güveninin geldiğini söyledi.

Ligde son 6 maçta 12 puan aldıklarını ve bu puanların kendileri için altın değerinde olduğunu vurgulayan Tokgöz, "Son haftalarda aldığımız puanlarla birlikte düşme hattının bir tık üstüne çıktık. Kasımpaşa galibiyetiyle de yerimizi korumaya devam ettik." dedi.

"Dan Petrescu üst düzey bir hoca"
Dan Petrescu'nun gelişiyle takımın da toparlandığına dikkati çeken Tokgöz, şunları kaydetti:

"Petrescu bugüne kadar çalıştığımız hocalardan farklı bir yapıya sahip. Gerçekten işine odaklı, üst düzey bir hoca. En iyisini yapmak için çabalayan birisi. Hocanın gelişiyle birlikte takımın büründüğü hırslı yapı bizi de memnun ediyor. Son yaptığımız transferlerle birlikte de hocanın istediği takım içi rekabeti oluşturduk. Her bölgede rekabet var. İnanılmaz bir şekilde takım ruhu oluştu. Bu takım ruhuyla birlikte üst sıralara çıkacağımıza inanıyorum."

"Mücadelenin karşılığını sahada alacağız"
Transfer dönemini verimli geçirdiklerine, başkan Berna Gözbaşı ve yöneticilerin bu konuda yoğun mesai harcadığına dikkati çeken Tokgöz, şöyle devam etti:

"Bazı bölgeleri güçlendirdik. Kayserispor için ne gerekiyorsa Berna Gözbaşı önderliğinde tüm mücadeleyi veriyoruz. Türkiye'de kulüp yönetmek çok zor. Çünkü dövize karşı müthiş bir mücadele veriyoruz. UEFA'nın kararlarına göre de tüm oyuncularla avro üzerinden anlaşmak zorundayız. Hemen hemen her kulüp maddi imkansızlıklarla mücadele ediyor. Biz de bu kadar imkansızlığa rağmen 8 oyuncu transfer ettik. Önce transfer yasağını kaldırdık ve sonrasında bu kadar oyuncuyla anlaştık. İki haftayı aşkın bir sürede ciddi bir mücadele verdik. Bu mücadelemizin karşılığını sahada bulacağımızı düşünüyorum."

Alibec'in sakatlanması tüm planlarımızı bozdu
Ligin 20. haftasında Denis Alibec'in 2 gol attığı maçta sakatlanarak sezonu kapatmasının tüm planlarını alt üst ettiğini aktaran Tokgöz, forvet hattını da güçlendirdiklerini belirtti.

Futbolda her şeyin planlandığı gibi gitmediğine işaret eden Tokgöz, şöyle konuştu:

"Tam form tuttu, takıma alıştı, goller atmaya başladı derken Denis Alibec sezonu kapattı. Diğer bölgelere takviyeler yapmaya başlamıştık. Bu sakatlıkla birlikte forvet arayışımız da başladı. Bunun üzerine Anton Maglica ve Kevin Luckassen'i transfer ettik. Forvet hattına Kasper Junker'i de almak için çok uğraştık. Biz transfere bitti gözüyle bakıyorduk ama karşı kulübün bitmek bilmeyen istekleri ve geçmişte Osmanlıspor ile yaşadıkları mahkeme sürecinden dolayı transfer gerçekleşmedi. Oyuncunun çok istemesine, Oslo'da havalimanında bizi beklemesine rağmen bu transferi yapamadık. Çok üzgünüz."

Tokgöz, ligin 23. haftasında sahalarında oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili de "Alanyaspor güçlü bir takım. Sürekliliği sağlayabilen bir takım. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Son haftalardaki mücadeleyi gösterebilirsek bu maçtan galip geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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