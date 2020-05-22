Petrol devlerinin ilk çeyrek zararı 20 milyar doları aştı

Dünyanın en büyük 12 petrol firması, fiyatların düşük olması nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 20,6 milyar dolar zarar etti.

Dünyanın en büyük 12 petrol firmasının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 20 milyar dolardan fazla zarar ettiği kaydedildi.

Kovid-19 sebebiyle dünya genelinde ulaşım sektörü durma noktasına gelirken, petrol tüketimi ocak-mart döneminde hızla zayıfladı. Küresel petrol talebinin düşük olması, petrol fiyatlarının geçen ay 1999'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.

Dünya genelinde en sık kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı geçen yılın ilk çeyreğinde ortalama 63,1 dolarken, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 20,7 düşüşle ortalama 50 dolar olarak kayıtlara geçti ve petrol devlerinin bilançolarını olumsuz etkiledi.

AA muhabirinin 12 petrol firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes ile Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor'un toplam zararı ilk çeyrekte 20,6 milyar dolar oldu. Bu firmalar geçen yılın ilk üç ayında toplam 23,4 milyar dolar net kar elde etmişti.

Söz konusu şirketlerin toplam geliri, bu dönemde 53,5 milyar dolar (yüzde 17) düşüşle 262 milyar dolara geriledi. Firmalar, geçen yılın ocak-mart döneminde toplam 315,5 milyar dolar gelir sağlamıştı.

En fazla zarar Baker Hughes'da

Petrol devleri arasında en fazla zarar eden şirket 10,2 milyar dolarla ABD'li petrol sahası hizmetleri firması Baker Hughes oldu. Bu şirketi, 7,37 milyar dolar zararla ABD'li Schlumberger ve 3,17 milyar dolar zararla İtalyan Eni izledi.

ABD'li Chevron (3,6 milyar dolar), Fransız Total (1,78 milyar dolar) ve İngiliz BP (800 milyon dolar) ise net kar yakalayan şirketler olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu firmalar arasında, bu dönemde geliri en fazla düşen ise Royal Dutch Shell oldu. Şirket, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 23,7 milyar düşüşle 60 milyar dolar gelir sağladı. Shell, ayrıca, yüzde 28,3'lük düşüşle 12 petrol şirketi içinde yıldan yıla gelirinde en fazla yüzdelik düşüş kaydeden firma oldu.

Geliri en fazla düşen diğer firmalar 7,46 milyar dolarla ABD'li ExxonMobil ve 6,54 milyar dolarla Fransız Total oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde ortalama 50 dolar olan Brent türü ham petrolün varil fiyatının ikinci çeyrekte ortalama 23 dolar, yılın ikinci yarısında 32 dolar, gelecek yıl ise 48 dolar olması öngörülüyor.

Ocak-mart döneminde petrol şirketleri yatırım harcamalarında kesintiye giderek petrol üretimlerinin bir kısmını durdururken, gelecek dönemlerde küresel petrol talebinin zayıf ve petrol fiyatlarının düşük seyretmesi durumunda firmaların zararların artması bekleniyor.