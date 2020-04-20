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Petrol fiyatları çakıldı

Koronavirüs salgını dünya piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Amerika'da petrol fiyatları 1 doların altını gördü.
Petrol fiyatları çakıldı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, dünya piyasalarını da alt üst etti.

Üretim ve tüketimin bir anda neredeyse tüm dünyada tamamen durmasının ardından düşüşte olan petrol fiyatları, iyice dibi gördü.

FİYATLAR DİP YAPTI

Bir dönem 100 dolardan satılan petrolün varili 1 doların altına kadar indi.

0,99 cent seviyesini gören petrolün varili 1,5 dolar seviyesine yükseldi.

PETROLÜ VERMEK İÇİN ÜSTE PARA ÖDEYENLER VAR

Petrol fiyatlarıyla ilgili analiz yayınlayan Amerika merkezli ekonomi haber sitesi Bloomberg, yaşananları şu ifadelerle analiz etmişti: "Her yerde güçsüzlük işaretler var. Teksas'ta alıcılar bazı petrol kaynaklarının varili için 2 dolar kadar az bir para teklif etti, öyle ki, üreticilerin yakında ellerindeki ham petrolü vermek için üste para ödemek zorunda kalmaları ihtimali doğdu."

Fiyatlardaki düşüş, petrole bağımlı ülkelerde büyük bir alarma neden oldu.

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