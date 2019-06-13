Petrol fiyatları düşüşte

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntılarını sürdüreceği beklentilerine karşın, ABD ham petrol stoklarındaki haftalık 4.9 milyon varillik artış etkisiyle yüzde 2.0’nin üzerinde düştü.