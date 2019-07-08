Petrol Ofisi Hollandalı oldu

Özelleştirilerek Aydın Doğan'a satılan, bu ismin de yabancı bir firmaya sattığı Petrol Ofisi tekrar el değiştirdi. PO'nun, 1 milyar 368 milyon euroya Hollanda merkezli Vitol Grubu'na satışı tamamlandı.

Özelleştirilerek Aydın Doğan'a satılan, bu ismin de yabancı bir firmaya sattığı Petrol Ofisi tekrar el değiştirdi. PO'nun, 1 milyar 368 milyon euroya Hollanda merkezli Vitol Grubu'na satışı tamamlandı.

Petrol Ofisi resmen el değiştirdi. Avusturyalı enerji şirketi OMV, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi'nin 1 milyar 368 milyon euroya Hollandalı Vitol Grubu'na satış işleminin tamamlandığını açıkladı.

Vitol Grubu Yatırımlar Bölümü Başkanı ve Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Javed Ahmed de yaptığı açıklamada, "Markamızı dinamikleştirmek, bayi ilişkilerimizi güçlendirmek, iş yaptığımız kuruluşlara ve müşterilerimize mümkün olan en iyi şekilde hizmet verebilmek için, Petrol Ofisi yönetim ekibiyle ve çalışanlarıyla yakın bir iş birliği içinde olacağız. Vitol geçmişinde yatırım yaptığı işletmeleri hızlıca büyütmeye yönelik işler yapan bir şirket olmuştur ve bu, Petrol Ofisi’nin de geleceğe yeniden odaklanmasını sağlayacak güçlü bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

BÜNYESİNDE 10 ŞİRKET VAR

Vitol Grubu bünyesinde 10 ayrı şirket bulunurken, şirket en büyük operasyonları Cenevre, Houston, Londra ve Singapur'da olmak üzere 40 ayrı ofiste faaliyet gösteriyor.

Şirketin 2014'te 270 milyar dolar olan hasılatı petrol fiyatlarındaki gerileme ile 2015'te 168 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Rafinaj, ticaret, depolama, elektrik üretimi gibi alanlarda faaliyetleri bulunan şirket, yıllık 303 milyon ton petrol ve gaz nakliyatı ile günlük 6 milyon ton ham petrol ve ürünün ticaretini gerçekleştiriyor.

PETROL OFİSİ EN YÜKSEK PAYA SAHİP

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2015 Yılı Petrol Piyasası Raporu'na göre, OMV'nin geçen yıl satışa çıkardığı Petrol Ofisi,Türkiye akaryakıt pazarında yüzde 24 ile en yüksek payı elinde bulunduruyor.

Suudi Aramco ve Azerbaycan şirketi Socar'ın da teklif verdiği Petrol Ofisi, Türkiye'nin en büyük ikinci özel sektör şirketi konumunda bulunuyor. Petrol Ofisi, halihazırda bin 700'ün üzerinde akaryakıt istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası 11 akaryakıt ve 3 LPG dolum terminali, 19 havaalanı ikmal ünitesi ve yaklaşık 1,17 milyon metreküpü aşan depolama kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.