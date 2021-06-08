  • BIST 1.446
  • Altın 523,307
  • Dolar 8,5896
  • Euro 10,4570
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Petrol piyasasında asgari satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcıların lisansı sona erdirilecek

Petrol piyasasında asgari satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisans sahibinin lisansı sona erdirilecek.
Petrol piyasasında asgari satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcıların lisansı sona erdirilecek

Petrol piyasasında asgari satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisans sahibinin lisansı sona erdirilecek. Dağıtıcı, ihrakiye teslim, madeni yağ ve bayilik lisans taleplerinin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin vadesi geçmiş prim ve idari para borcunun bulunmaması gerekecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik lisansı başvurularına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para borcu ile vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunlu olacak.

Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılabilecek ve bu konuda başvuru sahibi tarafından kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmayacak.

Borç bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı protokolleriyle belirlenecek.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında asgari 20 bin ton, üçüncü yıl 30 bin, dördüncü yıl 40 bin ve beşinci yıldan itibaren ise 60 bin ton beyaz ürün satışı yapması zorunlu olacak.

Asgari satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisans sahibinin lisansı sona erdirilecek.

Asgari satış yükümlülüğünün yüzde 10 veya daha az sapmayla yerine getirilememesi durumunda ise lisans sona erdirilmeksizin izlemeye alınacak. Bir sonraki takvim yılında asgari satış yükümlülüğünün yerine getirilememesi durumunda ilgili lisans yine sona erdirilecek.

Asgari satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticareti ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmayacak.

Geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olanların lisans alma, tadil ve süre uzatımı başvuruları ile ulusal marker temin talepleri söz konusu borcun, kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde yapılmamış sayılacak.

EPDK'nin yine Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimlerle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne göre, yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçlarının işlenmesi ve cumhuriyet başsavcılığı ile kuruma da bildirilmesi halinde, kurum tarafından rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulacak.

Yönetmelik, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar artan belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor08 Haziran 2021 Salı 09:49
  • Altın yatırımcısı ABD enflasyonuna odaklandı08 Haziran 2021 Salı 09:29
  • Dolarda son durum08 Haziran 2021 Salı 09:29
  • ABD, en büyük petrol boru hattına yapılan siber saldırıda ödediği fidyenin bir kısmını kurtardı08 Haziran 2021 Salı 09:10
  • Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz07 Haziran 2021 Pazartesi 13:28
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İstanbul'daki 7 metro hattı 2023'te tamamlanmış olacak07 Haziran 2021 Pazartesi 13:00
  • ASPİLSAN Türkiye'nin enerjisine havada ve karada güç katıyor07 Haziran 2021 Pazartesi 13:00
  • Kocaeli'nin mayıs ihracatında 2020'nin aynı ayına göre yüzde 80'lik artış07 Haziran 2021 Pazartesi 11:39
  • Rusya ekonomi ve ticaretteki şoklara karşı 'dolarsızlaşma kalkanı' kuruyor07 Haziran 2021 Pazartesi 11:39
  • Türkiye'de 5 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 30 milyona yaklaştı07 Haziran 2021 Pazartesi 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti