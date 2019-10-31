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'PETZOO Türkiye 2019' açıldı

Türkiye'nin evcil hayvanlarla ilgili Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı (PETZOO Türkiye 2019) kapılarını ziyaretçilere açtı.
'PETZOO Türkiye 2019' açıldı

Türkiye'nin evcil hayvanlarla ilgili Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı (PETZOO Türkiye 2019) kapılarını ziyaretçilere açtı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde "Hayvanlara dair her şey" sloganıyla gerçekleşen fuarda, kediler, köpekler, kuşlar, köpek balığı, balıklar ve daha birçok evcil hayvan yer aldı.

Evde beslenebilen tüm evcil hayvanların ve sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini arttıracak pek çok ürün ve hizmetin tanıtıldığı fuarda, 90 katılımcı firmayla yaklaşık 450 marka yer aldı.

Vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu fuarda, kedi güzellik yarışması gerçekleşti.

3 Kasım'a kadar sürecek fuarda, AFAD kurtarma köpekleri ve K-9 güvenlik köpekleri gösterileri, dans ve showlar yer alacak.

Evcil hayvan defilesinde ise çeşitli evcil hayvanlar kendileri için tasarlanan kıyafet ve aksesuarlarla podyumdaki yerlerini aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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