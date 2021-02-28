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Peyami Sefa Anaokulu kapıları aralanıyor

Mamak Belediyesi’nin Peyami Sefa Mahallesi’nde bulunan Bilge Parkı içerisinde hayata geçirdiği Peyami Sefa Anaokulu kapılarını aralıyor. 
Peyami Sefa Anaokulu kapıları aralanıyor

Gelecek yıl ilkokula başlayacak miniklere hizmet verecek tesis, 1 Mart Pazartesi günü ilk misafirlerini ağırlayacak. Açılış öncesi Anaokulu’nda incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,  Mamak Belediyesi’ne ait 20 ayrı tesiste Anaokulu hizmeti vereceklerinin müjdesini verdi. Köse, “Anaokulumuzda aile sıcaklığı oluşturarak anne baba şefkatini aratmayacağız. Okul öncesi eğitim verecek olan tesisimiz, bölgede oturan çalışan annelerimizin hayatını da kolaylaştıracak. Anaokulumuzu miniklerimiz ve aileleriyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi. Köse, anaokuluna kayıt için gelen minik Alyanur’a da sulu boya hediye etti.

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Çocukların Belediyesi

1311 metrekarelik Bilge Parkı’nın içinde 400 metrekarelik alanda hizmet verecek Peyami Sefa Anaokulu, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olacak. 4-6 yaş grubu çocukların kişisel gelişim ve eğitimlerine okul öncesi destek vermek amacı ile tasarlanan anaokulunda 4 adet atölye, 5 adet sınıf, mutfak, yemekhane, çocuklar için tasarlanmış lavabolar ve bir adet idari ofis yer alıyor. Uzman kadrolarla hizmet verecek olan tesisin aileler için önemi oldukça büyük. Özellikle gün boyu çocuğuyla vakit geçiren ebeveynlerin, günlük işlerine zaman ayırmakta zorluk çekmesi ya da çalışabilmek için çocuğunu emanet edecek güvenli bir yer bulamaması gibi sorunlara bu anaokulu ile cevap verecek. Her detayı çocukların güvenliği dikkate alınarak projelendirilen Peyami Sefa Anaokulu’nun inşaatında, izolasyonda kullanılan malzemelerin yanı sıra kablolar yanmayan malzemelerden seçilerek güvenlik standardı üst seviyeye çekildi. Tüm detaylarında çocukların gözetildiği modern anaokulu, çocuklara uzman personel ile kaliteli hizmet verecek. Eğitim yatırımlarına büyük önem verdiklerinin de altını çizen Başkan Köse, “İlçemizde çocuk nüfusumuz, genç nüfusumuz çok fazla. Onlara hitap edecek ne kadar çok alan açarsak, çocuklarımız, gençlerimiz daha çok yararlanır, fiziken, ruhen, beyin olarak daha güçlü nesiller yetişmesi için elimizden gelen tüm imkânları seferber edeceğiz. Biz yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz” dedi.

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