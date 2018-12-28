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Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Özellikleri

Peygamber efendimizin özellikleri nelerdir? Hz. Muhammed'in özellikleri nelerdir? Hz. Muhammed'in en üstün peygamber olmasının sebebi nedir? Hz. Muhammed efendimizin diğer peygamberlerden üstün olmasını sağlayan özellikleri..
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Özellikleri

Peygamber efendimizin özellikleri nelerdir? Hz. Muhammed'in özellikleri nelerdir? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Özellikleri, Hz. Muhammed'in en üstün peygamber olmasının sebebi nedir? Hz. Muhammed efendimizin diğer peygamberlerden üstün olmasını sağlayan özellikleri..

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÖZELLİKLERİ  

Bütün peygamberler peygamber olmak itibarı ile aralarında bir fark yoktur. Aralarında ayrım yapmadan hepsinin peygamberliğine inanır ve hepsinin Allah tarafından gönderilmiş olduğunu gönülden tasdik ederiz. Peygamberimizin bazı özellikleri sebebiyle diğer peygamberlerden üstündür, bunlar;

1-    Peygamberimiz âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
2-    Peygamberimizin getirdiği din son dindir.
3-    Peygamberimiz son peygamberdir.

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