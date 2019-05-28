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Peygamber sünneti mukabele geleneği Selimiye'de sürdürülüyor

Ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği, Selimiye Camisi'nde genç hafızlar tarafından sürdürülüyor.
Peygamber sünneti mukabele geleneği Selimiye'de sürdürülüyor

Ramazan ayının geleneklerinden mukabele, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde genç hafızlar tarafından devam ettiriliyor.

Edirne İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan genç hafızlar, Selimiye'nin mihrabında öğle namazı öncesi ezbere mukabele okuyor.

Mukabeleyi takip etmek isteyen vatandaşlar dinleyerek veya yanlarında getirdikleri Kur’an-ı Kerim’le okunan ayetlere eşlik ediyor.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Selimiye'de bu özel geleneğin genç hafızlar tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Yeni yetişen hafızların Kur'an ayı olan ramazanda hatmi şerif okuduklarını belirten Üzüm, "Mukabeleler ramazan ayının olmazsa olmazıdır. Her gün bir cüz okumak gerekli. Kur'an ayı ramazanda hatmi şerif yapmak, peygamberimizin sünnetidir." dedi.

Mukabele geleneğinin, Hazreti Muhammed tarafından başlatıldığını dile getiren Üzüm, şunları kaydetti:

"Bu özel gelenek Peygamber Efendimizle başlamış. Peygamberimiz ramazan ayında Cebrail Aleyhisselam'la Kur’an-ı Kerim'i karşılıklı olarak okurmuş. Bu gelenek asrısaadetten beri devam ediyor. Edirne'de de Selimiye Camisi başta olmak üzere 11 camimizde peygamber geleneğini genç hafızlarımız devam ettiriyor.

Selimiye'de olması çok farklı. Çok güzel bir atmosferde vatandaşların da katılımıyla manevi bir iklim oluşuyor. Genç hafızlarımızın bunu sürdürmesi, ayrı bir önem arz ediyor. Onlar hem burada hafızlıklarını geliştiriyor hem de asırlık geleneği devam ettiriyorlar. Geleneklerimiz, geleceği inşa etme açısından çok önemli."

Kaynak: Haber Kaynağı
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