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PFDK, Galatasaray'ın cezasını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: 
PFDK, Galatasaray'ın cezasını açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.05.2019 tarih ve 80 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 15.05.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, biri açık renk diğeri koyu renk olmak üzere en az iki adet forma setini eşgüdüm toplantısında ve müsabaka saatinde hazır bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, 15.05.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. - SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. sporcusu İLKER AVŞAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KOCAELİSPOR Kulübünün, 15.05.2019 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 15.05.2019 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - KARŞIYAKA TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- KARŞIYAKA Kulübünün, 15.05.2019 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - KARŞIYAKA TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK

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