  • BIST 114.668
  • Altın 390,395
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,6897
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

PFDK, Hikmet Karaman'a 1 maç men cezası verdi

Göztepe maçında kırmızı kart gören BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman'a 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildi.
PFDK, Hikmet Karaman'a 1 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile oynanan mücadelede kırmızı kart gören ve PFDK'ye sevk edilen Hikmet Karaman'ın 1 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Deneyimli teknik adam, sarı-siyahlı takımın yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmada kulübede yer alamayacak.

Kurulun, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 48 bin lira, Galatasaray'a ise 12 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Önder Akdoğan'a ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

Alanyaspor ve Trabzonspor'un başvuruları reddedildi
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bordo-mavili kulüpten 3, turuncu-yeşilli kulüpten ise 2 idareci hakkında tedbirin kaldırılmasına yönelik itirazın reddedildiği bildirildi.

Her 2 kulübün başkanlarının yanı sıra Trabzonspor'dan Ertuğrul Doğan, Yusuf Hayırlıoğlu ve Emin Kahraman, Alanyaspor'dan ise Fatih Göçmenoğulları ile Muhammet Abdulkadir Ak ile ilgili idari tedbir kararının devamına karar verildiği ifade edildi.

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından yaşananlarla ilgili nihai kararın ise disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından verileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki yeni maç programı açıklandı27 Haziran 2020 Cumartesi 09:44
  • Bundesliga'da 'sezonun futbolcusu' Robert Lewandowski27 Haziran 2020 Cumartesi 09:43
  • Ordu'da yelken ve kano tesisi açıldı27 Haziran 2020 Cumartesi 09:43
  • NBA'de 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı27 Haziran 2020 Cumartesi 09:42
  • Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Takımımızın ligi şampiyon olarak bitireceğinden en ufak kuşkumuz yok27 Haziran 2020 Cumartesi 09:41
  • Galatasaray'da Covid-19 testleri negatif çıktı26 Haziran 2020 Cuma 22:42
  • Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti26 Haziran 2020 Cuma 19:35
  • Fenerbahçe kaleci Berke Özer'i yeniden KVC Westerlo'ya kiraladı26 Haziran 2020 Cuma 14:15
  • FIBA 2020 basketbol kurallarını yayımladı26 Haziran 2020 Cuma 13:08
  • Futbolda haftanın programı26 Haziran 2020 Cuma 12:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti