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PFDK, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü çeşitli cezalara çarptırdı.
PFDK, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe ceza verdi

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'ı konuk ettiği derbide taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 48 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi. Aynı maçta çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bazı ev sahibi takım taraftarlarının bir sonraki iç saha maçı için passolig kartlarının bloke edildiği ifade edildi.

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile oynadıkları lig maçında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulundukları için 10 bin 500 lira ile cezalandırılırken, Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor, çeşitli talimatlara aykırı durumlarda bulundukları için ihtar cezası aldı.

Stadyuma usulsüz seyirci alımında bulunan GZT Giresunspor 125 bin lira ceza alırken, 3 kulüp görevlisine 15'er gün hak mahrumiyeti verildi.

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