PFDK'dan Josef de Souza'ya 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'ya 2 maç ceza verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1-DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü teknik sorumlusu RIZA ÇALIMBAY’ın, 26.10.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERHAN ERDOĞAN’ın, müsabaka öncesi T alanında bulunabilecek kişilerden olmamasına rağmen T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



2-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi MUSTAFA DEMİRCİ’nin, 26.10.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka öncesi T alanında bulunabilecek kişilerden olmamasına rağmen T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü başkanı ALİ ÇETİN’in, 26.10.2020 tarihinde Denizli oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi YAVUZ CİNKAYA’nın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



4-BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS’ın, 26.10.2020 tarihinde Denizli oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



5-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu AMILTON MINERVINO DA SILVA’nın, 24.10.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6-FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 25.10.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan 1907 LOCA D, F, H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü başkanı HÜSEYİN ÜNEŞ’in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8-YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 24.10.2020 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, basın toplantısı sırasında kullanılacak olan röportaj panolarında lig kompozit logosunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu KEREM CAN AKYÜZ’ün, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 12. maddeleri uyarınca 3.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu CANER ARICI hakkında, sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu BURAK ÇALIK hakkında, sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



9-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü antrenörü AHMET CİNGÖZ’ün, 24.10.2020 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü sporcusu UĞUR UTLU’nun, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 24.10.2020 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka öncesi, devre arası ve sonrasında T alanında bulunma yetkisi olmayan kişilerin T alanında bulunmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA GÜLNAR’ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu OKAN DERİCİ’nin, müsabaka sonrası T alanda bulunması yasak olan kişilerden olmasına rağmen soyunma odası koridorlarına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübü antrenörü HÜSAMETTİN BALCI’nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübü masörü ECEVİT AKTAŞ’ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübü görevlisi İSAK KARGI’nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu HASAN KILIÇ hakkında, 25.10.2020 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, sportif ekipmanının altında slogan bulundurmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

12- İSTANBULSPOR A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TEKKE’nin, 25.10.2020 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü OLCAY DEMİR’in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü kaleci antrenörü ATALAY KAZANCI’nın, 25.10.2020 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübünün, 26.10.2020 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.