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PFDK'den TFF 1. Lig kulüplerine sosyal mesafe ve maske cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig'den bazı kulüplere Kovid-19 salgını önlemlerine uymadığı gerekçesiyle para cezası verdi.
PFDK'den TFF 1. Lig kulüplerine sosyal mesafe ve maske cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig'den bazı kulüplere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerine uymadığı gerekçesiyle para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yedek kulübesi ve protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Eskişehirspor, Giresunspor, Bursaspor'a 18'er bin, İstanbulspor ve Akhisarspor'a ise 12'şer bin lira para cezası uygulandı.

Mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Eskişehirspor, Bursaspor, Giresunspor, İstanbulspor, Akhisarspor, Keçiörengücü ve Ekol Göz Menemenspor'a 12'şer bin lira para cezası verildi.

Bazı kulüp idarecileri ve görevlilerine sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamaları nedeniyle çeşitli miktarlarda para cezaları kesildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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