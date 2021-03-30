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Pfizer'dan sipariş edilen Kovid-19 aşılarının yedinci kısmı Japonya'ya ulaştı

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yedinci kısmını teslim aldı.
Pfizer'dan sipariş edilen Kovid-19 aşılarının yedinci kısmı Japonya'ya ulaştı

Kyodo ajansının haberine göre, Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının 705 bin dozluk yedinci kısmını taşıyan kargo uçağı, başkent Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanı'na indi.

Şubat ayında Japonya Sağlık Bakanlığının onayını alan Pfizer aşıları, ülkede öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanmasını kapsayacak şekilde eyaletlere dağıtılacak.

Böylelikle Japonya'ya bu ay içerisinde teslimatı tamamlanan Pfizer üretimi toplam aşı dozu miktarı 2,33 milyona ulaştı.

Aşılananları sayısı 780 bini geçti
Bakanlık verilerine göre 26 Mart itibarıyla ülke geneli 781 bin 665 kişinin ilk doz aşılanması tamamlandı.

Mayıs ayının üçüncü haftasına dek 4,8 milyon sağlık çalışanının, 12 Nisan'dan itibaren ise 65 yaş üstü kişilerin aşılanması hedefleniyor.

Hükümet, toplam 314 milyon doz aşının, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

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