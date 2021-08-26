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Pfizer'den dikkat çeken 3. doz açıklaması: Denekler üzerinde yapılan sonuç

Son dakika: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozu için ABD’de onay başvurusuna hazırlanan ilaç şirketi Pfizer, üçüncü doz aşının Kovid-19’a karşı antikor üretimini ikinci doza göre üç kattan fazla artırdığını açıkladı.
Pfizer'den dikkat çeken 3. doz açıklaması: Denekler üzerinde yapılan sonuç

Pfizer’ın yayımladığı yazılı açıklamaya göre, 306 denek üzerinde yapılan denemelerde ikinci dozdan beş ila sekiz ay sonra yapılan üçüncü doz aşının antikor seviyesini 3,3 kat artırdığı tespit edildi.

Henüz tüm detayları yayımlanmayan araştırmaya katılan deneklerde üçüncü doz aşının yan etkilerinin ikinci doz aşıdan farklı olmadığı da belirtildi.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in ABD’de 16 yaş ve üzeri için üçüncü doz aşıya onay başvurusunu bu hafta tamamlayacağı bildirildi.

ABD yönetimi, geçen hafta virüse karşı Pfizer ve Moderna aşısı olmuş Amerikalılara ikinci dozlarından 8 ay sonra üçüncü dozu yaptırmalarını tavsiye etmiş ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay çıkması halinde üçüncü doz aşılamayı 20 Eylül’de başlatmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

FDA, aralıkta acil kullanım onayı verdiği Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısına hafta başında 16 yaş ve üstü için tam onay da vermişti.

Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozu ABD’de yalnızca 12 yaş ve üzerinde bağışıklık sistemi hastalığı bulunanlarda kullanılmak üzere acil kullanım onayına sahip.

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