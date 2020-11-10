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Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. Gelen son dakika haberine göre, ABD ile yapılan anlaşmada bir doz aşının 19,5 dolar (159 TL) olacağı ifade edildi.
Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi. Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

 

ALMANYA AŞIYI 2021’İN İLK ÇEYREĞİNDE BEKLİYOR
 

Almanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aşının 2021’in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi. Açıklamada, “Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021’in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor” denildi.

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