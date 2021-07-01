Piknik üniteleri yenilendi

Çankırı Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda bulunan piknik ünitelerini yeniledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü atölyelerinde yeni tasarımların uygulandığı 40 adet piknik ünitesinin montajını gerçekleştirdi.

Esentepe Mahallesi altı Acıçay kenarında 114 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda piknik yerlerini yeniden düzenlemeye başladı. Yakın zamanda Çankırı’nın kavşak ve refüjlerini yeni tasarımlar ile buluşturan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkın piknik ünitelerini ve kameriyeleri yeniledi. Metal ve ahşap kısımları zamanla deforme olan eski piknik üniteleri ise ihtiyaç duyulan parklarda kullanılmak üzere belediye atölyelerinde bakım ve onarıma alınacak. Park içerisindeki barbekü alanları da yenilenecek.