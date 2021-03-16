  • BIST 1.570
  • Altın 417,271
  • Dolar 7,4968
  • Euro 8,9169
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Piknikçilerin yeni adresi olacak

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki Kösrelik Göleti’nin etrafında yapımına başlanan 170 bin metrekarelik mesire alanında toprak tesviye çalışmalarını sürdürüyor. 
Piknikçilerin yeni adresi olacak

Doğaseverleri ve piknikçileri çok sevindirecek olan Kösrelik Mesire Alanı tamamlandığında su, toprak ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez mekânı olacak.

Keçiören Belediyesi tarafından Kösrelik Göleti etrafına inşa edilen mesire alanı çalışmalarının tam gaz devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ankara’mıza yeni bir mesire alanı daha kazandırıyoruz. Kösrelik Göletimizin etrafına vatandaşımızın nefes alacağı, doğa ile iç içe bir mesire alanı inşa ediyoruz. 200 ailemizin aynı anda piknik yapabileceği 170 bin metrekarelik alana kuracağımız bu güzel tesisimizle keyifli bir piknik ortamı sunacağız.” dedi.

STRESTEN UZAK, DOĞAYLA İÇ İÇE 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Kösrelik Mesire Alanı’nın Ankaralıların yeni piknik merkezi olacağını aktararak, burada yapılacak olan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:
“Şehrimize kazandıracağımız 170 bin metrekarelik mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Şehrin stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen herkes burada kafa dinleyebilecek.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor tesislerine kayıtlar başladı16 Mart 2021 Salı 02:22
  • Başkan Altınok, Tıp Bayramı'nda Sağlıkçıları Unutmadı16 Mart 2021 Salı 01:21
  • Yenimahalle Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı16 Mart 2021 Salı 00:24
  • Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor 16 Mart 2021 Salı 00:23
  • Sanat kursları kaldığı yerden devam ediyor16 Mart 2021 Salı 00:19
  • Büyükşehir’den genç iletişimcilere destek   16 Mart 2021 Salı 00:17
  • Can dostlara çevreci ahşap yuvalar16 Mart 2021 Salı 00:16
  • Parklara yoğun bakım16 Mart 2021 Salı 00:15
  • Haşere avcıları görev başında16 Mart 2021 Salı 00:14
  • Meydanlarda ücretsiz internet büyük ilgi görüyor15 Mart 2021 Pazartesi 04:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti