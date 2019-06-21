  • BIST 94.022
  • Altın 261,890
  • Dolar 5,8200
  • Euro 6,5930
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Piknikseverler Kartaltepe’de

Yazın gelmesiyle birlikte açık ve temiz havanın tadını çıkartmak isteyenler Kartaltepe Kent Ormanına akın ediyor.
Piknikseverler Kartaltepe’de

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin en uzun Dağ Kızağı Parkı’nı naçılmasıyla birlikte Kartaltepe Kent Ormanının gördüğü ilginin arttığına vurgu yaparak, “Kartaltepe Mesire Alanı’nı park, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip, geliştireceğiz. Buraya piknik için gelen vatandaşlarımız yürüyüşünü, sporunu rahatlıkla yapacak” diye konuştu.
Kartaltepe Kent Ormanında doğa ile baş başa kalmak isteyen piknik severler, aileleriyle neşe içinde zaman geçirme imkanı buluyor. Hafta sonu yaklaşık 8 bin, hafta içi de 2 bin kişinin geldiği mesire alanında bir kenarda barbekü yapanlar, diğer yanda uçurtma uçuranlar açık havanın tadını doyasıya çıkarıyor. Ayrıca bisiklet parkuru da çocukların neşeli rekabetlerine sahne oluyor.
Renkli görüntülerin yaşandığı mesire alanında uçurtma uçuranlar, top oynayıp ip atlayanların yanı sıra adrenalin tutkunları için de dağ kızağı da hizmet veriyor.

dsc_4933.jpg

“KARTALTEPE’Yİ DAHA DA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ”

Keçiören Belediyesi’nin desteğiyle Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’na 1 kilometre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun Dağ Kızağı Parkı’nı açtıklarına da dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ovacık’ı yeşil bir vadi, yeşil bir vaha görüntüsüne kavuşturacağız. Çevre yolunun üstü ve altı olarak düşündüğümüzde buraları ağaçlandıracağız. Buraya piknik için gelen vatandaşlarımız yürüyüşünü, sporunu rahatlıkla yapacak. Park ve oyun alanlarıyla burayı daha da güzelleştirip, geliştireceğiz. Bu tür hizmetler şehrimiz ve Başkentimiz için önemli bir kazanımdır” dedi.

 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağdurlara eşya desteği22 Haziran 2019 Cumartesi 00:28
  • Başkent’in çehresi değişiyor22 Haziran 2019 Cumartesi 00:26
  • Haydi çocuklar Su Parkı'na22 Haziran 2019 Cumartesi 00:24
  • Bir yılın emeği Ulucanlar'da22 Haziran 2019 Cumartesi 00:22
  • 21 Haziran 2019 Ankara Baraj Doluluk Oranları - ASKİ21 Haziran 2019 Cuma 08:28
  • 21 Haziran 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ21 Haziran 2019 Cuma 08:27
  • 21 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ21 Haziran 2019 Cuma 08:26
  • Zirai ilaçlama21 Haziran 2019 Cuma 02:30
  • Gönülden gönüle türkü ziyafeti21 Haziran 2019 Cuma 02:15
  • Stratejik plan hazır21 Haziran 2019 Cuma 02:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti