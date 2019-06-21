Piknikseverler Kartaltepe’de

Yazın gelmesiyle birlikte açık ve temiz havanın tadını çıkartmak isteyenler Kartaltepe Kent Ormanına akın ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin en uzun Dağ Kızağı Parkı’nı naçılmasıyla birlikte Kartaltepe Kent Ormanının gördüğü ilginin arttığına vurgu yaparak, “Kartaltepe Mesire Alanı’nı park, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip, geliştireceğiz. Buraya piknik için gelen vatandaşlarımız yürüyüşünü, sporunu rahatlıkla yapacak” diye konuştu.

Kartaltepe Kent Ormanında doğa ile baş başa kalmak isteyen piknik severler, aileleriyle neşe içinde zaman geçirme imkanı buluyor. Hafta sonu yaklaşık 8 bin, hafta içi de 2 bin kişinin geldiği mesire alanında bir kenarda barbekü yapanlar, diğer yanda uçurtma uçuranlar açık havanın tadını doyasıya çıkarıyor. Ayrıca bisiklet parkuru da çocukların neşeli rekabetlerine sahne oluyor.

Renkli görüntülerin yaşandığı mesire alanında uçurtma uçuranlar, top oynayıp ip atlayanların yanı sıra adrenalin tutkunları için de dağ kızağı da hizmet veriyor.

“KARTALTEPE’Yİ DAHA DA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ”

Keçiören Belediyesi’nin desteğiyle Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’na 1 kilometre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun Dağ Kızağı Parkı’nı açtıklarına da dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ovacık’ı yeşil bir vadi, yeşil bir vaha görüntüsüne kavuşturacağız. Çevre yolunun üstü ve altı olarak düşündüğümüzde buraları ağaçlandıracağız. Buraya piknik için gelen vatandaşlarımız yürüyüşünü, sporunu rahatlıkla yapacak. Park ve oyun alanlarıyla burayı daha da güzelleştirip, geliştireceğiz. Bu tür hizmetler şehrimiz ve Başkentimiz için önemli bir kazanımdır” dedi.



